Nuovo post sul suo profilo Instagram da parte della famosa cantante Laura Pausini che ha ricordato un momento lieto vissuto in Italia lo scorso settembre

Nonostante sia spesso in giro per il mondo perché apprezzata e amata in ogni angolo del globo, l’orgoglio italiano Laura Pausini ha sempre un pensiero per il suo Paese. Infatti l’Italia è sempre nel cuore della cantante.

Un affetto che non manca mai di sottolineare in qualsiasi occasione abbia a disposizione. E i canali social sono di certo uno dei “palchi” più a portata di mano per la donna che ha recentemente compiuto 46 anni.

Laura Pausini e il messaggio legato all’Italia | FOTO

Laura ha così sfruttato il suo profilo Instagram per ricordare un bel momento di gioia e spensieratezza vissuto nel Belpaese. “Mare. Spaghetti alle vongole. Un ricordo dello scorso settembre di una giornata bellissima… che spero di rivivere presto! #Spaghetti #Happy #Memories“.

Un messaggio, scritto in cinque lingue, che forse non vuole far passare solo come un semplice piacevole ricordo. Probabile che l’artista, originaria di Faenza, abbia voluto pubblicare questo post anche per infondere speranza nelle persone, sia all’interno che al di fuori dei confini nazionali.

Un auspicio che presto si possa tornare tutti quanti a una vita normale, mettendoci così tutti alle spalle questi mesi difficili di emergenza Coronavirus.