Schianto nella notte : 4 morti . Tra le vittime una bimba

Quattro vittime e tutte molto giovani . Tra queste ci sono tre ragazzi tunisini che viaggiavano su una vettura e una bambina di nove anni italiana a bordo dell’altra. E’ questo il drammatico bilancio dello schianto , un frontale, avvenuto sulla provinciale bolognese 568 tra San Giovanni in Persiceto e Crevalcore.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti messa in piedi dagli inquirenti di zona , verso le 22, nei pressi di Amola, una Peugeot 106, guidata da un ragazzo tunisino di 21 anni e con a bordo il fratello e un amico di 20 anni, per cause da verificate ha invaso la corsia opposta schiantandosi frontalmente con una BMW 320 guidata da un 51enne di Crevalcore, che è rimasto ferito molto gravemente, mentre la piccola della compagna, di 9 anni, è morta nell’impatto.

Una sesta persona , un anziano di 69 anni, seduto fuori da un bar sulla via, è stato colpito da alcuni detriti che lo hanno ferito lievemente.