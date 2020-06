Stefano Accorsi in ottima forma , prova costume superata – Foto

Stefano Accorsi regala al suo pubblico di Instagram un inedito scatto che sancisce il suo ritorno alla vita e alla libertà dopo il lockdown

Visualizza questo post su Instagram Bello ritrovare un po’ di freschezza Un post condiviso da Stefano Accorsi (@stefano.accorsi) in data: 5 Giu 2020 alle ore 10:04 PDT

Stefano Accorsi appare più in forma che mai in uno scatto che regala egli stesso ai suoi fan su Instagram. L’attore bolognese non fa un uso edonistico dei social network. Di solito gli scatti che pubblica hanno chiari messaggi, sia di denuncia sociale, sia d’informazione e comunicazione sul suo lavoro e carriera.

Ogni tanto però Stefano si lascia andare a tematiche più semplici per la gioia del pubblico. Come lo troviamo oggi? Libero, come tutti, felice di una ritrovata apertura al mondo dopo le settimane di lockdown.

Ci mostra un’immagine in piscina, con mille sfumature di azzurro. Acqua cristallina, un cielo intenso e lui in primo piano mentre si tiene da un trampolino. Non guarda l’obiettivo, Stefano Accorsi. Sembra quasi un momento di rubata felicità. I muscoli delle spalle in evidenza sottolineano la sua forma smagliante, il sorriso accennato, le piccole rughe attorno agli occhi che esaltano il suo fascino senza tempo. “Bello ritrovare un po’ di freschezza” – scrive come commento.

Stefano Accorsi: una vita a gonfie vele

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Accorsi (@stefano.accorsi) in data: 3 Giu 2020 alle ore 10:01 PDT

Quanta strada ha fatto dalle prime apparizioni in un celebre spot di una marca di gelati! Era ancora ragazzino ed impazzava il tormentone: “due gusti is meglio che one.” Ora invece è un professionista formato. Vincitore di due David di Donatello, tre Nastri d’Argento, un Globo d’Oro e una Coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia. Adesso è in estasi per le 8 candidature ricevute ai Nastri d’Argento per la sua ultima fatica per la regia di Ferzan Özpetek, La Dea Fortuna.

Anche dal punto di vista della vita privata va tutto bene. Nello scatto su Instagram vediamo Stefano Accorsi indossare la fede. L’amore che lo lega alla moglie Bianca Vitali è più forte che mai. I due hanno 20 anni di differenza. Stefano di lei dice: “Da un punto di vista anagrafico ero stupito, abbiamo vent’anni di differenza, ma quando ti accorgi che per te non è un problema, capisci che il problema è solo la convenzione sociale”. I due hanno un figlio insieme, il piccolo Lorenzo di 3 anni.

Stefano ha altri due figli nati dalla relazione con l’attrice e modella francese Laetitia Casta: Orlando e Athena.

