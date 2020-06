Bonus centri estivi e baby sitter: gli ultimi aggiornamenti

Dall’Inps arrivano tutte le novità riguardo al bonus baby sitter e centri estivi. Finalmente chi interessato potrà fare richiesta

Finalmente buone notizie per gli interessati ai bonus baby sitter e centri estivi. L’Inps permetterà ora di fare richiesta online. Il sito è ora operativo. La somma riconosciuta dal Governo è di 600 euro con il Decreto Cura Italia e 600 euro con il Decreto Rilancio e servirà alle famiglie come un sostegno per le spese sostenute per baby sitter o per i centri estivi. Un totale quindi di 1200 euro.

Bonus baby sitter e centri estivi: le novità

Si procederà telematicamente sul sito dell’Inps. La richiesta del bonus necessita di due procedure separate a seconda della tipologia (baby sitter o centri estivi): nel primo caso il denaro sarà erogato su Libretto Famiglia, mentre nel secondo questo sarà accreditato sul proprio IBAN tramite bonifico. Con la nuova procedura si può fare sia richiesta dei 600 euro riconosciuti dal Decreto Cura Italia (nel caso in cui non se ne sia già fruito) che del nuovo bonus 600 euro: una somma da 1.200 euro complessivi, i quali possono essere spesi tutti per entrambe le cose o anche 600 euro in un modo e 600 in un altro. In ogni caso gli interessati potranno usufruirne per i periodi antecedenti alla data del 31 luglio 2020.

Chi utilizzerà il bonus baby sitter avrà fino a 1.200 euro di credito: ogni voucher ha un valore lordo di 10,00€, per un netto riconosciuto alla lavoratrice pari a 8,00€ (2,00€ sono per i contributi INPS e INAIL). Complessivamente, quindi, alla baby sitter spetterebbe un compenso di 960,00€. Con il bonus centri estivi, invece, alla famiglia che lo richiede spetta un rimborso pari alle spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza ai centri estivi, fino ad un massimo di 1.200 euro