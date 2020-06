Coronavirus, contagi nel mondo: segnali preoccupanti

Coronavirus. Nonostante i paesi che abbiano affrontato per primi la crisi sanitaria stiano riscontrando dei miglioramenti, il resto del mondo è ancora in allarme

In base ai dati presi in esame dalla dati pubblicati dalla Johns Hopkins University e divulgati dalla CNN, il numero di casi di coronavirus nel mondo è in aumento.

Il contagio ha un trend negativo fortunatamente nei paesi che sono stai colpiti per primi dalla pandemia coma Italia, Spagna e Francia. Tuttavia l’allarme deve rimanere alto. La CNN ci informa che in molte zone del mondo tra cui Sudamerica, Medio Oriente e Africa, i contagi stanno divenendo sempre più veloci.

In America Latina la situazione è tragica. Si parla di oltre 45 mila nuovi infetti segnalati nelle ultime 24 ore. 1174 morti registrati. Ancora non si è raggiunto il picco in quell’area geografica. Il numero dei contagiati adesso è di 1.238.297 con 63.909 deceduti.

Riportiamo alcuni dati statistici provenienti dall’ ANSA.

Il Brasile conferma 27.075 e 904 morti giornalieri (dati complessivi 672.846 contagiati e 35.930 pazienti deceduti). In Perù 191.758 contagi e 5.301 deceduti. Cile 127.745 contagi e 1.541 deceduti. In Messico 113.619 contagi e 13.511 deceduti. Ecuador 42.728 contagi e 3.608 deceduti. In Colombia 38.027 contagi e 1.205 deceduti. Repubblica Dominicana 19.195 contagi e 536 deceduti. In Argentina 21.037 contagi e 642 deceduti.

Migliora invece la situazione negli Stati Uniti. Si attestano 749 decessi legati al coronavirus nelle ultime 24 ore. Sono 109.791 pazienti che hanno perso la vita. Negli USA i contagiati sono oltre 1,9 milioni mentre sono ormai mezzo milione circa i guariti.

