Intera famiglia ritrovata senza vita in garage: indaga la polizia

I sei componenti di una famiglia sono stati trovati morti all’interno di un suv nel garage della loro abitazione a San Antonio, in Texas (Stati Uniti). La polizia sta indagando per capire cosa possa essere accaduto.

Orrore negli Stati Uniti, dove un’intera famiglia è stata ritrovata senza vita. Una coppia di coniugi trentenni ed i loro quattro figli, di età compresa tra gli 11 mesi ed i 4 anni, sono stati trovati morti all’interno di un suv parcheggiato nel garage della loro abitazione a San Antonio, in Texas. Ad effettuare la drammatica scoperta, gli agenti della polizia contattati da un amico di famiglia preoccupato per le mancate risposte del padre di famiglia. Le forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto, hanno riferito che potrebbe trattarsi di un suicidio e la causa della morte potrebbe essere avvelenamento da monossido di carbonio.

Stati Uniti, un’intera famiglia ritrovata morta: potrebbe essersi trattato di un suicidio

Un’intera famiglia è stata ritrovata morta a San Antonio, in Texas. I cadaveri di una coppia di 30enni e dei loro quattro figli, di età compresa tra gli 11 mesi ed i 4 anni, e quelli dei loro gatti sono stati trovati all’interno di un suv parcheggiato nel garage della loro abitazione dalla polizia. A lanciare l’allarme alle forze dell’ordine è stato un amico del padre di famiglia che da tempo non riusciva a mettersi in contatto con l’uomo. Giunti sul posto, come riporta la redazione statunitense Abc 13 News, gli agenti hanno fatto irruzione nella casa ed hanno rinvenuto i cadaveri.

Gli agenti giunti sul posto, sentendo un forte odore, hanno fatto evacuare la zona prima di fare irruzione nell’abitazione, dove all’ingresso è stato trovato un biglietto con un messaggio criptico scritto in gergo militare. La polizia statunitense sta indagando per ricostruire la dinamica dei fatti, ma pare possa essersi trattato di un suicidio. Il capo della polizia di San Antonio, William McManus, ha affermato, come riporta Abc 13 News, che non vi erano segni che potesse trattarsi di un incidente e la causa della morte potrebbe essere avvelenamento da monossido di carbonio.

La tragedia ha lasciato sotto choc l’intera comunità della cittadina statunitense: “Non ci sono parole – ha spiegato McManus- per descrivere quanto accaduto”. Non sono state diffuse le generalità delle vittime.