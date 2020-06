Federica Pellegrini “un po’ arancia meccanica”, sempre bella e sensuale – FOTO

Federica Pellegrini “un po’ arancia meccanica”, sempre bella e sensuale. Gli scatti che pubblica sono da togliere il fiato

Federica Pellegrini è una nuotatrice italiana specializzata nello stile libero. In questa specialità è la primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m. Sicuramente è considerata la più grande nuotatrice italiana, quando si parla di questo sport pensiamo subito a lei. In carriera ha preso parte a quattro rassegne olimpiche e per lei è motivo di grande onore.

Federica Pellegrini, che diva su Instagram! Bella da togliere il fiato

Anche sui social è molto attiva, soprattutto durante il periodo della quarantena ha pubblicato molte foto e video, momenti di vita quotidiana. In ogni foto Federica è bella da togliere il fiato. Su Instagram conta più di un milione di followers e ha tantissimi seguaci che ogni giorno la riempiono di complimenti. Certo, c’è anche qualche hater, ma i complimenti sono decisamente di più e arrivano da tutto il mondo. L’ultimo scatto che ha pubblicato ha fatto girare la testa ai suoi followers di tutto il mondo. “In ogni caso sei bellissima, il bianco e nero ti da quel tocco in più”. “Un po’ bella, un’espressione mai vista, mai colta, per questo stupenda”. “Fede, ma come fai? Sei sempre più bella!”.

“Tu sei bellissima al contrario di tante influencer che usano solo programmi come photoshop mentre sotto sono diverse da come appaiono”. Tantissimi complimenti super positivi che fanno sempre piacere. I leoni da tastiera li lasciamo a qualcun altro, quelli vanno ignorati e assolutamente non presi in considerazione per alcun motivo.