La mappa regione per regione dell’epidemia: aggiornamento all’8 giugno

Il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato il bollettino e la mappa regione per regione relativi all’epidemia da coronavirus in Italia.

Nuovo aggiornamento della Protezione Civile in merito allo stato dell’epidemia da Covid-19 in Italia. Stando al bollettino odierno, salgono ancora i casi di contagio, mentre decrescono i soggetti attualmente positivi. In calo risultano essere anche le terapie intensive, scese da giorni sotto le 300 unità. Purtroppo, invece, si registrano ancora nuovi decessi che hanno portato il bilancio nel nostro Paese dall’inizio dell’emergenza a poco meno di 34mila vittime. Questo dato colloca l’Italia al quarto posto al mondo per numero di morti dopo solo gli Stati Uniti, Regno Unito e Brasile.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: bilancio all’8 giugno, 280 nuovi casi

Circa un’ora fa è stato pubblicato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile il bollettino relativo all’epidemia da Covid-19. Secondo l’aggiornamento di oggi, lunedì 8 giugno, il numero delle persone risultate positive al virus è salito a 235.278, ossia 280 in più rispetto alla giornata di ieri. Di questi sono attualmente positivi 34.730 soggetti, 532 in meno rispetto a ieri. Decrescono ancora i ricoveri in terapia intensiva negli ospedali italiani, che risultano essere 283 (-4).

Sale ancora il bilancio dei guariti con un incremento di 747 che portano il totale a 166.584, numero che rappresenta il 70% circa del totale delle persone contagiate. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 65 nuovi decessi che portano il bilancio a 33.964.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, lunedì 8 giugno.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 90.389 – 16.302 – 54.768;

– Piemonte – 30.869 – 3.954 – 23.049;

– Emilia Romagna – 27.928 – 4.179– 21.467;

– Veneto – 19.187 – 1.955 – 16.152;

– Toscana – 10.144 – 1.074 – 8.349;

– Liguria – 9.826 – 1.505 – 8.073;

– Lazio – 7.828 – 763 – 4.450;

– Marche – 6.747 – 991 – 4.681;

– Campania – 4.828 – 426 – 3.685;

– Puglia – 4.512 – 525 – 3.289;

– Trento – 4.436 – 464 – 3.891;

– Sicilia – 3.452 – 278 – 2.321;

– Friuli Venezia Giulia – 3.284 – 340 – 2.800;

– Abruzzo – 3.265 – 418 – 2.215;

– Bolzano – 2.604 – 292 – 2.215;

– Umbria – 1.432 – 76 – 1.327;

– Sardegna – 1.362 – 131 – 1.175;

– Valle d’Aosta – 1.191 – 144 – 1.039;

– Calabria – 1.159 – 97 – 985;

– Molise – 436 – 23 – 294;

– Basilicata – 399 – 27 –359.

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi decessi a Trento e Bolzano nelle Marche, Campania, Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Nessun nuovo caso di contagio, come si evince dalla mappa, in Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

