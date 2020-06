Alessia Marcuzzi versione orange, la camicia sbottonata: si vede tutto – FOTO

Alessia Marcuzzi ha pubblicato una foto sui social in cui è vestita di arancione con la camicia sbottonata da cui si vedono le sue forme.

Visualizza questo post su Instagram 🍊 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 8 Giu 2020 alle ore 11:31 PDT

Alessia Marcuzzi ha pubblicato una foto su Instagram in cui è vestita di arancione con la camicia sbottonata da cui si vedono le sue forme perfette. Nella sua prima giornata al mare l’ex conduttrice del Grande Fratello ha stupito tutti ma proprio tutti con un lato B perfetto: costume azzurro e sgambato che mostra le forme perfette da ragazza di vent’anni che ha lasciato tutti i suoi fans a bocca aperta, nonostante i 47 anni. In vacanza con delle amiche e sua figlia Mia Facchinetti, ha collezionato oltre 50mila like in un batter d’occhio.

Alessia Marcuzzi ha smentito la crisi con suo marito Paolo Calabresi Marconi

Visualizza questo post su Instagram 💙☀️ Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 7 Giu 2020 alle ore 7:13 PDT

A proposito della conduttrice, attrice ed ex modella, sono circolate voci di gossip per la presunta crisi del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, che ha sposato nel 2014. Una crisi smentita da lei stessa: i coniugi non si sarebbero separati ma dormirebbero in due case diverse a causa dei lavori di ristrutturazione nel loro appartamento, dove, naturalmente vivono insieme da quando si sono spossati sei anni fa.

Quindi nessuna crisi in vista per la coppia formata dalla Marcuzzi e dal marito Paolo Calabresi Marconi.