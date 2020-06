La Casa di Carta. Helsinki confessa: “La rapina sta per finire”

La Casa di Carta. La popolarissima serie spagnola targata Netflix si avvia alla produzione della quinta stagione che a quanto pare sarà l’ultima

Nemmeno i creatori, produttori e cast de La Casa di Carta si aspettavano il successo planetario che ha avuto la serie. E’ sempre stato uno scoglio enorme quello di far arrivare al grande pubblico un prodotto che non fosse in lingua inglese. Questa creazione spagnola, riuscitissima per trama, regia, fotografia, non smette di mietere consensi.

La piattaforma di streaming online Netflix ha fatto il colpaccio aggiudicandosene i diritti. Conclusa la quarta stagione si vola verso quello che forse sarà il capitolo conclusivo. Ne parla Darko Perić, l’attore che interpreta il rapinatore dal nome in codice Helsinki.

La Casa di Carta: parola ad Helsinki

In un’intervista anche lui ha immaginato che la quinta sia la stagione finale, il suo timore è che il pubblico possa alla lunga annoiarsi. “Ad un certo penso che debba finire. La rapina deve concludersi perché allungarla troppo farebbe perdere la sua essenza” – ha dichiarato.

Nelle prime due stagioni la rapina era ambientata nella Zecca di Stato Spagnola. Nelle successive troviamo il gruppo guidato da Il Professore alla Banca di Spagna. Il pubblico ha contestato la scelta di non concludere la storia in due stagioni come per la storyline precedente. E’ ovvio che si vuole cavalcare l’onda del successo, come dice lo stesso Darko Péric: “La Casa di Carta non accenna a smettere di stupire. 65 milioni di persone l’hanno vista in tutto il mondo, anche in Russia e in India. È un fenomeno globale.”

Darko Perić è anche un musicista. Ha presentato da poco la sua ultima fatica discografica. Apprezza molto la versione dark di “Bella Ciao”, la canzone simbolo della Resistenza usata come colonna sonora della serie. L’attore non ha fornito anticipazioni sulla trama della prossima stagione. Bisognerà attendere l’inizio delle riprese.

