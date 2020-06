Covid19: accordo tra Oxford University e la Bill and Melinda Gates Foundation per la produzione di un vaccino contro il Coronavirus pronto forse a settembre

La fornitura globale di un potenziale vaccino contro il Coronavirus in via di sviluppo presso l’Università di Oxford è stata raddoppiata a 2 miliardi dopo un accordo da 750 milioni di dollari con enti di beneficenza che contano tra i loro sostenitori la Fondazione Bill e Melinda Gates.

Il vaccino è prodotto dall’azienda farmaceutica AstraZeneca, attingendo al lavoro di ricercatori dell’Università di Oxford. E’ stato annunciato giovedì un accordo tra la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) e Gavi the Vaccine Alliance per incrementare le forniture. La società si è impegnata a produrre in serie il vaccino, un passo insolito progettato per comprimere la lunga linea temporale per arrivare ad una conclusione dell’epidemia.

CEPI e Gavi sono entrambi enti di beneficenza sostenuti dalla Bill e Melinda Gates Foundation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, tra numerosi altri. L’accordo da 750 milioni di dollari con CEPI e Gavi sosterrà la produzione e la distribuzione per 300 milioni dei 2 miliardi di dosi.

Vaccino Covid19: prime forniture promesse a USA e Regno Unito

La dichiarazione afferma inoltre che AstraZeneca ha stretto una partnership di licenza con il Serum Institute of India (SII), il più grande produttore mondiale di vaccini in volume, per 1 miliardo di dosi del vaccino destinate ai paesi a basso e medio reddito.

L’accordo include “un impegno a fornirne 400 milioni entro la fine del 2020”, secondo la dichiarazione.

300 milioni di potenziali vaccini andranno negli Stati Uniti e 100 milioni nel Regno Unito, secondo quanto riferito dalla BBC. Le prime dosi potrebbero essere pronte entro settembre se gli studi clinici dimostrano un efficacia del vaccino.

Nella dichiarazione, il direttore generale di AstraZeneca Pascal Soriot ha dichiarato: “Stiamo lavorando instancabilmente per onorare il nostro impegno per garantire un accesso ampio ed equo al vaccino di Oxford in tutto il mondo e senza alcun profitto”.

Non è chiaro se il vaccino, denominato AZD1222, funzionerà. Soriot ha affermato che la compagnia dovrebbe sapere entro agosto.

