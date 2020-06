Covid-19, Il professor Bassetti spegne le voci dei detrattori: “Se non vi sta bene…”

Matteo Bassetti, Direttore delle Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova mette a tacere alcuni detrattori e illustra la nuova realtà del coronavirus

Il Direttore delle Malattie Infettive del policlinico San Martino di Genova, professor Matteo Bassetti, ospite alla trasmissione L’Aria Che Tira tende a ribadire l’attualità legata all’emergenza coronavirus.

Matteo Bassetti ha nuovamente sottolineato il comportamento del coronavirus, confrontando le emergenze moderne in corsia con ciò che accadeva qualche mese fa. Bassetti ha appoggiato la filosofia sostenuta dal collega Zangrillo, il quale in un’intervista risalente a qualche giorno fa aveva tracciato una situazione più limpida della pandemia.

Durante la trasmissione in onda su La7 il professor Bassetti ha preso le sue difese con ironia, spegnendo ogni rima spesa sulla forte incidenza del Covid-19, secondo alcuni mai sopita.

Covid-19, Bassetti precisa la situazione e mantiene in allerta gli italiani

“Se volete diciamo come vi pare e facciamo i catastrofici” – esordisce con ironia Bassetti, che ribadisce la realtà non più preoccupante del coronavirus in Italia. “Questo non vuol dire che il nemcio è completamente sparito” – conclude, invitando ad una riflessione.

Il merito di come appare oggi il virus tra noi è sicuramente da attribuire a tutti gli italiani, disciplinati e maturi per aver rispettato le norme imposte. “Alla maggior parte della popolazione va un plauso grande” perchè in una situazione completamente nuova hanno saputo gestire il contagio alla grande, soprattutto rispettando le distanze sociali ed evitando i contatti ravvicinati.

Le dichiarazioni di Bassetti rappresentano il volo di una rondine ad ali basse e dispiegate. Non è tempo di esultare, “il virus è ancora presente tra noi. Siamo di fronte a notizie positive che sembra facciano male a qualcuno, eppure ne abbiamo bisogno” – conclude risoluto.

Ciò però non vuol dire che gli italiani debbano lasciarsi andare e porgere tutto ad un tratto l’altra guancia al virus, altrimenti si cadrebbe in errore e allora potrà essere irrimediabile.

