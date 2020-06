Post coronavirus, la sanità riparte: al via nuovi concorsi

L’emergenza sanitaria non è ancora terminata ma si ricomincia a parlare di concorsi per la sanità. Ci sono i bandi per medici, veterinari e tecnici

Si ritorna a parlare di concorsi per la sanità pubblica in Italia. Con lo scoppio della pandemia e dell’emergenza sanitaria tutto è stato messo in stand-by ed i concorsi, come le operazioni non urgenti ed i controlli di routine, sono stati sospesi.

Ora che il Paese sta iniziando a rialzarsi e che si appresta a vivere la fase 3 dell’emergenza si torna a guardare piano piano alle esigenze dell’ordinario e non solo. Lo ha spiegato il ministero della Salute che ha lanciato diverse procedure di concorso.

Sono stati, infatti, riaperti i termini delle procedure di concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 40 posti di dirigente sanitario medico, 12 posti di dirigente sanitario veterinario e 91 unità di personale con il profilo di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Post coronavirus, i concorsi a sostegno dell’emergenza e non solo

Il ministero guidato da Roberto Speranza ha spiegato che i bandi e i relativi decreti di riapertura dei termini hanno l’obiettivo di “far fronte all’emergenza sanitaria”.

Un ritorno alla normalità dunque velato che nello specifico si muove per far fronte ancora agli stralci dell’emergenza che purtroppo non si può dire ancora essere finita.

Emergenza sanitaria da Covid-19 in primis e priorità di sanità pubblica. Questi i primi due obiettivi dei nuovi concorsi che dovrebbero permettere di avere nuovo personale che operi in reparti strategici. Tra le attività preposte quelle di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi presso i principali porti e aeroporti.

Le modalità di svolgimento dei concorsi saranno nuove e in alcuni casi anche telematiche. Ma tutte le linee guida non sono ancora note. Si dovrà studiare un percorso che sarà utile soprattutto ad accelerare i tempi per l’assunzione in servizio.

Tutte le specifiche pubblicate per ora sono disponibili sul sito istituzionale del ministero della Salute all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione ‘Concorsi’. Qui i bandi di concorso e i relativi decreti di riapertura dei termini.