Covid-19, l’immunologo Le Foche ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’uso della mascherina negli stabilimenti balneari.

Il coronavirus continua a circolare in Italia, seppur ad un ritmo decisamente lento. I casi positivi continuano ad aumentare ma secondo alcuni esperti il virus ha perso la sua forza. Con l’arrivo dei primi caldi, infatti, in molti hanno analizzato e sottolineato il rapporto tra la diffusione e il clima. La paura c’è e l’emergenza non è ancora finita: nonostante ciò alcuni esperti del settore cercano di tranquillizzare i cittadini italiani con alcune dichiarazioni. L’immunologo Le Foche ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera facendo un discorso sulle paranoie e parlando dell’uso della mascherina negli stabilimenti balneari.

Covid-19, le dichiarazioni dell’immunologo Le Foche

L’immunologo Le Foche ha fatto il punto della situazione al Corriere della Sera. L’esperto ha innanzitutto fatto un discorso sulle paranoie. “Il virus c’è, ma è sbagliato vedere il pericolo ovunque”. Il docente ha anche analizzato alcune situazioni del quotidiano: “Vedo persone che quando incrociano un altro essere umano trattengono il respiro e guardano a terra. Bisogna reagire altrimenti entriamo in un contesto negativo dal quale sarà difficile uscire”. Il responsabile del Day Hospital di immunoinfettivologia del Policlinico Umberto I ha svelato di conoscere persone che non escono di casa. Nell’intervista c’è un importante passaggio sulle giornate al mare. “Non c’è motivo di indossare la mascherina se gli stabilimenti sono organizzati in sicurezza. E’ importante indossarla quando andiamo al bar dello stabilimento e sono presenti molte persone”.

Le Foche ha anche svelato che si potrebbe studiare un sistema per riammettere anche gli spettatori negli stadi assicurando il distanziamento.