Fedez, un messaggio forte contro il razzismo – FOTO

Fedez ha postato una bella e intensa foto contro il razzismo sul proprio profilo Instagram, accompagnata da un cuoricino nero.

Fedez ha pubblicato su Instagram una foto in cui la “sua” Chiara Ferragni è “camuffata” di nero con in mano un cartello che recita: “Fuck Racism“. I due hanno infatti partecipato, entrambi “camuffati” alla manifestazione per George Floyd contro il razzismo a Milano. Marito e moglie si sono coperti, molto probabilmente, per non essere riconosciuti dagli altri manifestanti. Con loro c’era anche Chiara Biasi e mischiato tra la folla c’era il cantante, vincitore della penultima edizione del Festival di Sanremo 2019, Mahmood.

Fedez e la tenera e dolcissima foto di famiglia

Pochi giorni fa il rapper ha pubblicato una foto su Instagram in cui è insieme alla moglie Chiara Ferragni e al piccolo figlio Leone di appena due anni. La didascalia è stata la seguente: “Buongiorno mondo! 💖” : la fashion blogger ha risposto con tanti cuoricini al tenero e dolcissimo post di suo marito. Tantissimi, ben 2.500 quasi i commenti di apprezzamento per i Ferragnez, per oltre 800 mila like, che sono destinati a salire.

Proprio una bella famiglia quella formata da Fedez, Chiara Ferragni e il piccolo Leone Lucia.