Elisabetta Canalis da impazzire “Sei una donna stupenda” – Foto

Elisabetta Canalis su Instagram con un vestito nude e una scollatura vertiginosa. Il web impazza e gli utenti impazziscono per lei

Visualizza questo post su Instagram Buh ! Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 8 Giu 2020 alle ore 11:14 PDT

Un fisico da urlo e nulla da invidiare alle colleghe più giovani e sprint. Lei è Elisabetta Canalis che nelle ultime ore è tornata ad infiammare il web con il suo ultimo scatto postato su Instagram. Vestitino super sexy, color carne, che le scende lungo i fianchi e una scollatura pazzesca.

Lo scollo del vestito è veramente vertiginoso, attenuato solo dalle braccia dell’ex velina che vi sono davanti e mitigano lo scatto da capogiro. Non si capisce bene dove sia Elisabetta, lo sfondo è molto sfocato ma si appoggia con il braccio appunto, su una palizzata. I capelli sono sciolti, lunghissimi e volano liberi al vento. Lei seria, intenta a guardare la camera, con uno sguardo da vera tigre sexy.

I commenti di apprezzamento per la bella moglie di Brian Perri si sprecano. Tutti le indicano che è una vera bellezza della natura. Moltissimi uomini ma non mancano nemmeno le frasi delle donne.

“Ma sei una donna stupenda” scrive una unte alla quale Elisabetta risponde prontamente con un grazie. E poi ancora c’è chi la ringrazia per la sua positività. “Bella Eli come stai? È un periodo difficile ma la tu positività ci fa bene”. E da parte dell’ex velina tanti cuori a sostegno della sua fan.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Elisabetta Canalis, super sexy in bikini leopardato

Visualizza questo post su Instagram 🐆 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 3 Giu 2020 alle ore 12:38 PDT

Ma non è la prima volta che Elisabetta Canalis incanta il web. Succede ogni qual volta proponga un suo scatto. Qualche giorno fa si è mostrata con un bikini leopardato, sexy e trendy, e per tutti è stata una prova costume più che superata.

Leggi anche >>> ELODIE FRA SUCCESSI E ATTACCHI DEGLI HATERS: “SEI INSULSA E INUTILE”

Primi giorni di sole e anche di spiaggia per l’ex velina che ha vissuto a Los Angeles tutto il periodo della quarantena e dell’emergenza sanitaria. Momenti non facili durante i quali non ha smesso di allenarsi, tra qualche scatto mozzafiato e momenti di vita quotidiani con sua figlia.

Elisabetta è più attiva che mai sui social e non dimentica affatto i suoi fan italiani. Un pensiero è sempre per loro che nonostante le distanze da oceano la seguono costantemente.

Leggi anche >>> La casa di Anna Tatangelo, eccola in tutta la sua bellezza – fotogallery

Alla soglia dei 42 anni si mostra con un fisico da paura Elisabetta, perfetto, scolpito come non mai. E il bikini leopardato in spiaggia ne è stato la prova tangibile. Il web si è letteralmente infiammato e per molti questo suo scatto farà tendenza questa estate.