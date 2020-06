Wanda Nara in giro a fare compere , irriconoscibile – FOTO

Wanda Nara pubblica su Instagram Stories uno scatto che la vede in una situazione inedita. Vestiti casual e sapore di normalità

Wanda Nara e il marito, il calciatore Mauro Icardi, concludono il loro periodo di tribolazione riguardo il futuro. Il giovane atleta, infatti, era in prestito al Paris Saint Germain. Fino a poche settimane fa era incerto il suo destino. Rimanere in Francia, tornare alla sua squadra di origine (Inter) a Milano o addirittura trasferirsi a Torino per implementare le fila della Juventus?

E’ notizia di pochi giorni fa che la coppia dovrà costruire il nido a Parigi poiché Mauro Icardi è stato riscattato dalla squadra della capitale francese.

Non si sa se la moglie e sua agente, Wanda Nara, sia poi così felice. Non ha mai fatto mistero di avere una predilezione per l’Italia. I due infatti hanno passato la quarantena sul lago di Como. E forse per essere più rapidi negli gli spostamenti tra i due paesi, la coppia ha acquistato una villa con piscina immersa nel verde del parco del Ticino a Galliate Novarese, a 20 chilometri dall’aeroporto di Malpensa.

Wanda Nara su Instagram: mascherina e look casual

Oggi Wanda ci propone su Instagram Stories una mise inedita per lei. Molto casual, capelli sfatti, maglia larga con Topolino, giubottino sportivo e l’immancabile mascherina. Un outfit comodo per chi deve andare a fare compere. Starà facendo acquisti per la futura dimora?

La bella argentina ci ha abituato a pose sexy e provocanti, a volte accompagnata dal marito in situazioni davvero hot. Ma lei ci piace sempre, è bello vederla anche nella sua normalità ogni tanto.

Ne saranno contenti anche i 6,5 milioni di follower che tutti i giorni aspettano sue novità. Tra questi fan della coppia Icardi-Nara e tifosi scontenti per l’influenza (cattiva) che molti dicono lei abbia sul calciatore. “Sei una delle donne più fighe del pianeta e sei riuscita a rovinare la carriera di uno dei calciatori più forti al mondo secondo me.” – si legge in un commento.

Visualizza questo post su Instagram Amazing View @sandbikini #adv #home #readyforthesummer #myview Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 5 Giu 2020 alle ore 9:23 PDT

Noi auguriamo ad entrambi di vivere tranquillamente ed andare avanti per la loro strada senza intoppi.

