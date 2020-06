L’America fa ancora i conti con il razzismo, spunta un nuovo video

Non si placano gli episodi di razzismo dopo la morte di Floyd. Un altro giovane afroamericano ucciso dalla polizia con sei colpi di pistola

L’America continua a fare i conti con il razzismo, le discriminazioni e la forza incontrollata della polizia usata sui cittadini. Dopo il caso Floyd, arrivano a fiumi altri video che documentano persone uccise dalle forze dell’ordine.

Il vecchietto gettato a terra senza ritegno prima e oggi ne spunta ancora un altro. Un altro afroamericano ucciso dalla polizia soli due giorni prima dell’episodio che ha coinvolto george Floyd a Minneapolis. A documentarlo un video rilasciato dal procuratore del New Jersey così come sottolinea Askanews.it. Le immagini arrivano dalla videocamera posizionata sul cruscotto della gazzella della polizia nella quale si è consumata la tragedia.

Le immagini mostrano l’uccisione da parte della polizia di un altro cittadino afroamericano che disarmato soccombe sotto la forza degli uomini in divisa. Il tutto si è svolto durante un’operazione di fermo nello scorso mese di maggio. È il 23 di maggio, per la precisione, e nel video si vede chiaramente che un agente bianco ferma un uomo di colore. Lui è Maurice S. Gordon, un giovane di 28 anni, di Poughkeepsie, New York.

America e razzismo, la vicenda dell’ultimo video

A Maurice S. Gordon, fermato dalla polizia, viene chiesto di sedere sul sedile posteriore dell’auto di servizio in attesa dell’arrivo di un carro attrezzi. La sua auto era in panne sulla Garden State Parkway di Bass River. Il poliziotto a quanto dichiarato offre al ragazzo una mascherina e un passaggio in auto per raggiungere la più vicina concessionaria di auto.

Il giovane, non attenendosi alle dritte dell’agente, tenta di occupare per ben due volte di fila il posto di guida. Il poliziotto, il sergente Randall Wetzel, ha cercato di impedirglielo ed è nata così una colluttazione.

È nella rissa che l’agente usa prima lo spray urticante. Poi il faccia a faccia tra i due continua fino a quando il poliziotto, spingendo fuori dall’auto il ragazzo, non esplode sei colpi d’arma da fuoco con la pistola di servizio. Il giovane afroamericano viene così ucciso. Il poliziotto è stato sospeso, in attesa dell’esito dell’indagine.

“Voglio che il mondo sappia che mio figlio era davvero un giovane adorabile”, ha detto la madre di Gordon, Raquel Barrett, in un’intervista alla Abc. “Non sentire la sua voce mi fa star male ogni giorno”.