Barbara D’Urso il ballo seducente e la gonna non copre nulla – Video

Barbara D’Urso di mostra raggiante su Instagram ed esulta con un balletto per i risultati di share raggiunti dal suo programma

Ha tanto da festeggiare la spumeggiante Barbara D’Urso. Il suo programma “Live – Non è la D’urso”, nonostante la fine della quarantena e la conseguente voglia della gente di stare fuori casa e di certo non davanti alla tv, ha toccato il 12% di share, a volte con picchi del 20%, 3 milioni di spettatori e 10 milioni di click online.

La conduttrice napoletana, da sempre vicina al suo pubblico, non può far altro che esultare e condividere tramite social la soddisfazione per i risultati raggiunti proprio con chi la segue e sostiene.

Leggi anche >>> ELISABETTA GREGORACI MANDA BACI CON UN ABITO DA URLO – FOTO

Barbara D’Urso: Non m’importa delle critiche

“Buongiorno e grazie per l’affetto con cui continuate a seguirci con @livenoneladurso la domenica anche a giugno!! Picchi di 3 milioni di spettatori e del 20% di share con quasi 10 milioni di contatti! Sempre orgogliosi di stare con voi, di informarvi e intrattenervi! E di portare a Canale5 9 spazi pubblicitari! A domenica prossima!” Questo è il messaggio che lascia su Instagram ad accompagnare non una foto ma un piccolo video in cui, sorridente, fa un mini passo di danza nel suo camerino.

Tacco alto, mini vestito dal taglio maschile, bianco, splendente e fianchi in movimento. La canzone di sottofondo è “I love it” di Icona Pop. Si sente chiaramente un pezzo del brano in cui vengono dette le parole “I don’t care” (Traduz. Non m’importa), come se fosse un messaggio velato a tutti quelli che le hanno mosso critiche ultimamente. Spesso la D’Urso è stata criticata per essere la regina del trash televisivo, di giocare sulle disgrazie altrui e fare pseudogiornalismo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Rossetto Rosso…💄💋 #redlipstick #colcuore ❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 27 Mag 2020 alle ore 11:12 PDT

Lei continua a mietere successo, quindi può ben dire I don’t care.

Leggi anche >>> VALENTINA VIGNALI, LA DEDICA PARTICOLARE “SEI SEMPRE BELLO” – FOTO