Elisabetta Gregoraci manda baci con un abito da urlo – FOTO

Elisabetta Gregoraci, in forma smagliante, ci dà il buongiorno su Instagram diffondendo tenerezza a tutti i suoi follower

La bellissima Elisabetta Gregoraci è super attiva sui social e non lascia mai a bocca asciutta i suoi 1,2 milioni di seguaci. L’ultimo scatto che ha pubblicato la ritrae in una mise molto elegente ma con una posa tenera. Tacchi alti, vestitino leggero nero che lascia scoperte le gambe perfette, un decoro brillante che segna la vita sottile, capelli lasciati lunghi che le ricadono sulle spalle. Elisabetta manda un bacio a tutti, lo soffia via affinchè voli attraverso gli schermi di computer e cellulari e arrivi a chi la segue e la stima.

“Kiss kiss” – scrive lei per accompagnare la foto. E i fan le rispondono con entusiasmo: “Milioni di kiss a te!”, “Splendida e sempre bellissima.”, “L’ottava meraviglia del mondo.”

Si gode un momento di tranquillità la bella Elisabetta Gregoraci, dedicando le sue energie e i suoi pensieri a Nathan Falco, il figlio avuto dall’imprenditore Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci: “Io e Briatore ci vogliamo ancora bene”

Qualche giorno fa, ospite alla trasmissione Vieni da me condotta da Caterina Balivo, la Gregoraci aveva fatto una pesante confessione. “So di essere stata tradita da mio marito (ormai ex). Io sono un po’ detective e rompiscatole. Ho beccato in passato messaggi di varie signorine che, diciamo, erano molto gentili. Ad alcuni messaggi rispondevo io: ‘Oggi sei cascata male, vatti a fare un giro’. Poi facevo i conti con lui.”

Di Briatore ha poi dichiarato ai microfoni di Mara Venier: “Per me è importante stargli vicino.. Lui pensa sia una cosa strana stare vicino a una persona nei momenti difficili perché ha sempre frequentato persone che non sono normali. Ci vogliamo ancora molto bene, abbiamo trascorso 12 anni insieme.”

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, nonostante abbiano interrotto il loro rapporto, continuano a mantenere una sana relazione soprattutto per amore del loro unico figlio Nathan. Vivono entrambi a Montecarlo, in due case a 300 metri l’ una dall’altra. Durante il lockdown il bambino ha potuto vedere così tranquillamente entrambi i genitori.

