Atalanta, il punto: Calendario, infortuni, calciomercato

Il punto in casa Atalanta in vista della ripresa del campionato: le ultime su calendario, infortuni e trattative di calciomercato dei bergamaschi.

Sabato 20 giugno il campionato dei Serie A ripartirà dopo lo stop forzato a causa della pandemia del Covid-19 e terminerà il 2 agosto con le gare che si disputeranno ogni due tre giorni. Prima ci saranno le semifinali e la finale di Coppa Italia e dopo le coppe europee. L’Atalanta sarà impegnata anche in Champions League, dove prima dell’emergenza sanitaria ha battuto il Valencia ed è approdata ai quarti di finale. L’avversaria dei neroazzurri sarà resa nota soltanto quando dopo che si giocheranno gli altri ottavi di finale di Champions. Per la Serie A, l’Atalanta, forte del suo quarto posto in classifica con 48 punti, scenderà in campo domenica 21 giugno alle 19:30 in casa contro il Sassuolo.

Atalanta: situazione infortuni e calciomercato

Per quanto riguarda la situazione infortuni, nel club di Bergamo l’unico che potrebbe non essere della sfida contro il Sassuolo, con una contusione al piede da valutare, è l’estremo difensore Sportiello. I diffidati sono Malinovskyi, Palomino e Pasalic. Per quanto riguarda la finestra di calciomercato estivo, la società neroazzurra è pronta a riscattare il cartellino di Adrien Tameze, in prestito con diritto di riscatto dal Nizza per una cifra che si aggira intorno agli 8 milioni di euro. Il francese classe ’94 avrebbe convinto mister Gasperini. Un’altra conferma arriva da Hans Hateboer, che ha un contratto con il team bergamasco fino al 2023. Il terzino è dunque blindato e legato almeno per altri tre anni alla Dea. Per quanto concerne invece gli arrivi, l’Atalanta sta visionando Josip Brekalo, esterno offensivo di appena 21 anni, che gioca in Bundesliga nel Wolfsburg, con cui ha un contratto di 5 anni. Sarà difficile strapparlo alla squadra tedesca che lo considera uno dei suoi punti fermi. Tra i primi rinforzi nella fila del club della Dea potrebbe anche esserci Radja Nainggolan. I vertici atalantini starebbero ragionando con l’Inter per un possibile prestito del belga, che ora gioca nel Cagliari.

L’unico nodo sarebbe l’ingaggio fissato a 4 milioni di euro, difficile da sciogliere visto il tetto ingaggio massimo dei Big neroazzurri fissato a 2 milioni.