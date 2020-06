Miriam Leone: spacco vertiginoso, si “intravede “ tutto – FOTO

Miriam Leone con uno spacco vertiginoso su Instagram. L’attrice accavalla le gambe e il vestito da “intravedere” le sue gambe facendo sognare i fans, video.

Spacco vertiginoso per Miriam Leone che fa sognare i fans ogni volta che pubblica una foto su Instagram. Con un viso acqua e sapone e un camicione a righe, l’attrice lascia tutti i followers senza fiato. Nella posa, la Leone accavalla le gambe e la coscia scoperta scatena l’entusiasmo dei fan, pronti ad inondarla di complimenti per la bellezza semplice, elegante e raffinata.

Miriam Leone, una dea sui social: “la perfezione”

Pioggia di like e complimenti per Miriam Leone e il suo spacco vertiginoso. “Una dea”, scrive un fan. E altri aggiungo: “la perfezione”, “meravigliosamente meravigliosa”, “assolutamente stupenda”, “uno spettacolo”, scrivono i fans letteralmente innamorati di lei. Miriam, però, oltre che per l’indiscutibile bellezza che le ha permesso anche di vincere Miss Italia, è ammirata anche per il suo talento artistico che le ha permesso di diventare una delle attrici più amate del momento sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori.

Protagonista di Amore a domicilio, l’attrice si è trasformata in una bad girl. Nel film interpreta una giovane bellissima e ribelle con cui punta a conquistare, ancora una volta, i consensi del pubblico.

“È sempre una grande emozione condividere con voi il nostro lavoro… Così vi presento Anna e Renato , i protagosti de “L’ Amore a domicilio” per la regia di @emilianocorapi… Siamo molto felici, soprattutto in un momento come questo, che possiate vederlo anche voi dal 10 GIUGNO su @primevideoit distribuito da @adler_entertainment…una commedia romantica e “un po’ criminale” che spero farà innamorare anche voi”, ha scritto Miriam su Instagram.