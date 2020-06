Cecilia Rodriguez, il lato B da urlo. Jeans stretti non reggono – FOTO

Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, ha pubblicato una foto infiammando letteralmente il mondo dei social.

Cecilia Rodriguez è una modella e showgirl argentina che ha raggiunto la popolarità in Italia partecipando a diversi programmi: celebre la sua partecipazione al ‘Grande Fratello vip’.Dopo una lunghissima ed intensa storia con Francesco Monte, la trentenne si è legata sentimentalmente ad Ingnazio Moser dal 2017. La sorella di Belen è molto seguita sui social: il suo account Instagram è seguito da 4,2 milioni di follower. La ragazza ama condividere scatti per mostrare ai suoi fan le sue magnifiche forme. Qualche ora fa la Rodriguez ha postato un’immagine offrendo in primissimo piano il suo lato B.

Cecilia Rodriguez su Instagram: lato B da urlo

Cecilia Rodriguez ha postato uno scatto su Instagram e ha infiammato letteralmente il popolo dei social. La modella, in una posa sensualissima, ha offerto una visione del suo lato B. L’immagine ha collezionato in pochissimo tempo più di 13mila likes. Gli utenti stanno commentando con enfasi riempiendo il post di complimenti e di elogi. Cecilia, proprio come la sorella, ha una bellezza fuori dal comune e un fisico da applausi. Nella giornata di ieri la trentenne ha pubblicato uno scatto mostrando a tutti il suo fantastico corpo e la sua straordinaria forma fisica.

La storia d’amore tra Moser e la piccola Rodriguez prosegue senza intoppi. I due hanno confessato l’idea di voler un figlio.