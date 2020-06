Ha ancora ottime carte da giocare Nina Moric: in costume la croata fa letteralmente perdere la testa a tutti i suoi ammiratori.

Distesa su di una candida spiaggia, sdraiata come una sirena o una dea, Nina Moric fa sfoggio di tutta quanta la bellezza di cui è dotata. La ex moglie di Fabrizio Corona continua a far parlare di sé per le vicissitudini che la stanno contrapponendo al suo ormai ex compagno, Luigi Favoloso.

Lei giura di fare di tutto per stare lontana dalle voci di gossip, che spesse volte finiscono con il metterne in cattiva luce la reputazione. Quello che lei vorrebbe è stare in tranquillità e preservare l’immagine di suo figlio Carlos, avuto ad inizio anni 2000 da Fabrizio Corona. Il giovane tra poche settimane sarà maggiorenne (festeggia il compleanno ad agosto, n.d.r.) e rappresenta per la showgirl balcanica il punto di ancoraggio principale che la tiene unita a Corona. Con il quale non sono mancati momenti difficili in passato. Ma ora sembra che fra i due ci sia un certo rispetto.

Nina Moric costume, una bellezza da togliere il fiato

Nel frattempo Nina Moric ha scelto già da un pezzo di ‘oscurarsi’ sui social, rendendo privati i propri contatti principali. Una volta era anche su Twitter, ma da lì la Moric si è cancellata. Resta il profilo Instagram, accessibile però soltanto previa richiesta. Se non si verrà accettati sarà impossibile visualizzare i contenuti di Nina. Della quale restano comunque altri scatti più o meno recenti. Alcuni legati alla sua carriera di modella ed altri che riguardano il privato. In particolare emerge una foto che ritrae Nina Moric in costume, bella davvero come non mai. Non si sa a quando risalga l’immagine, ma sembra probabile che non sia passato così tanto tempo da quando è stata realizzata. E non c’è niente da aggiungere, lei è bellissima. Assolutamente bellissima.

