Su Instagram Elettra Lamborghini spiega ai suoi followers in che modo avere un ‘lato B’ come il suo. I consigli per diventare come lei.

Da diverso tempo ormai Elettra Lamborghini ha preso la ribalta e non intende mollarla. La 25enne cantante bolognese travolge tutto e tutti con l’allegria, il buonumore e l’autoironia che la contraddistinguono. E che le consentono di avere una marcia in più nelle sue esibizioni.

Anche durante la quarantena, con la gente costretta a casa, lei ha saputo come fare per intrattenere il proprio pubblico. Tra l’altro non ha mancato di scherzare su quella che è la sua forma fisica, messa a dura prova dal lockdown e dalla inattività che il restare sempre a casa può comportare. Ma da alcuni giorni la bella ereditiera ha deciso di mettersi in moto e di migliorare la propria forma fisica. Ecco quindi che la vediamo impegnata in diverse sessioni di jogging, per farsi trovare pronta in vista dell’estate. Infatti i viaggi sono ripresi e per chi lo vorrà, ci sarà la possibilità di andare al mare o in montagna.

Elettra Lamborghini, lei spiega come fare per avere un ‘lato B’ come il suo

Tra l’altro per lei è fondamentale ‘twerkare’, cosa che richiede dei glutei marmorei con quel movimento di bacino e di fianchi, da eseguire a gambe piegate. E lei è la regina del twerking in Italia. La Lamborghini ci dà qualche consiglio su come fare per avere un “sedere di marmo. Fate come me, sono due giorni che salgo e scendo dai colli. Salite e discese a piedi, ve lo consiglio caldamente. Questi sono i risultati”. E poi lei stessa inquadra il suo ‘posteriore’, dando un esempio pratico dell’obiettivo raggiunto. I fans apprezzano alla grande. Infine ecco una frecciatina agli haters. “A tutti quelli che mi dicono ‘è facile averlo bello perché lo hai di silicone, in realtà faccio così”.

