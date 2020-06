Come al solito, Laura Pausini dimostra una grande empatia con i suoi ammiratori. Il messaggio che posta su Instagram è degno di significato.

È spesso in vena di riflessioni, Laura Pausini. Ed i pensieri che pervadono la sua mente risultano sempre di aiuto per i suoi tanti ammiratori. La cantante emiliana non poche volte ha toccato tematiche delicate nei testi dei suoi brani, alcuni dei quali diventati degli enormi successi internazionali.

Questa volta, sul suo seguitissimo profilo Instagram, la 46enne cantante originaria di Faenza scrive quanto segue. “Spesso prendersi una pausa, lasciar andare o andar via, ci aiutano a tornare ancora più forti di prima. E a voi è mai successo?”. Un interrogativo che lei stessa posta in diverse altre lingue.

Laura Pausini, un contatto strettissimo con i suoi fans

I messaggi di affetto da parte dei suoi ammiratori si moltiplicano ogni volta. La Pausini del resto ha sempre dimostrato di tenere a loro. Ed utilizza i suoi contatti ufficiali social soprattutto per mantenere vivo il contatto, rendendoli partecipi di quelli che è la sua vita anche in alcuni momenti del privato.

