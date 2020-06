Bellissima come sempre, la statuaria Elena Santarelli mette in mostra la propria avvenenza con un selfie. Ma non manca qualche voce fuori dal coro.

Criticare una bellezza assoluta come Elena Santarelli è impossibile. La 27enne showgirl originaria di Latina, che possiamo ammirare tutti i giorni nella trasmissione ‘Italia Si’ su Rai 1 assieme a Marco Liorni, da un pò di tempo a questa parte ha assunto una bella abitudine.

Si tratta di scattarsi un selfie quotidiano proprio allo scopo di dare appuntamento ai suoi fans in tv. E quindi ogni giorno la vediamo con una mise diversa ma sempre come unico comun denominatore il suo inarrivabile fascino. La bellissima moglie dell’ex calciatore Bernardo Corradi incanta. In tanti ogni giorno la riempiono di complimenti esaltandone la bellezza, ed anche il carattere per quanto dimostrato nella battaglia di suo figlio Giacomo, che ha 10 anni ha battuto un cancro.

Elena Santarelli, una bellezza che non ha eguali

Bella come non mai, anche ora la Santarelli si concede il solito autoscatto. E riceve tanti ‘mi piace’ e tantissimi commenti pieni di entusiasmo. Eppure non manca qualche critica sporadica da parte di qualche utente. C’è chi le chiede – probabilmente senza malizia – se abbia le sopracciglie tatuate. E chi, saltuariamente (e per fortuna non è questo il caso) tira fuori in maniera poco elegante la vicenda del figlio. Lei però ha le spalle grandi quanto il suo fascino e quando c’è da replicare a muso duro non si tira certo indietro.

