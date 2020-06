Valentina Vignali, in costume: il lato B è da 3 punti

Valentina Vignali ha postato sui social una foto in cui è in costume da bagno intero: il lato B è in bella mostra

Valentina Vignali non smette di incantare i suoi tanti ammiratori che la seguono sul suo profilo Instagram. La cestista italiana ha da poco infatti pubblicato una foto in cui sfoggia il suo invidiabile fisico atletico avvolto in un costume nero che riesce a mettere in risalto il suo lato B. Si nota anche il tenero tatuaggio della mongolfiera che fa volare un piccolo elefantino dalla lunga proboscide.

La dedica di Valentina Vignali alla Puglia

La brava e bella giocatrice di basket ha scritto un commento come didascalia al suo sensuale post di lei in costume: “Niente scarpe, niente problemi… PUGLIA TI AMO! ☀️ 🌊 🌬 #lusulelumareluientu“. La dedica della Vignali è per la Puglia dove probabilmente andrà in vacanza godendo del sole, del mare e del vento.

Un giorno fa la cestista ha pubblicato un bacio appassionato con il suo fidanzato Lorenzo Orlandi, fotografo e videomaker conosciuto mentre stava facendo da testimonial per ‘Yamamay’. Galeotta fu la foto che Lollo le ha scattato proprio in quella circostanza.