Naike Rivelli esagera, questa volta non mette nemmeno gli slip – FOTO

Naike Rivelli, la figlia dell’attrice Ornella Muti, ha postato uno scatto in cui è completamente nuda stesa su un tavolo: la foto non è per niente allusiva…

Naike Rivelli ha postato una foto su Instagram in cui è stesa su un tavolo in legno completamente nuda. Nessun indumento intimo le copre le sue grazie perfette. La figlia della nota attrice Ornella Muti ha accompagnato la sua foto con una didascalia a favore del nudo come arte e non come tabù: “Strange Times #photo ©️copyright #naikerivelli #photography #photographer Tempi Strani di @naikerivelli Nei nostri tempi ci si vergogna a spogliarsi. Il Nudo non è più arte ma è diventato Tabù. Il corpo umano nel suo stato naturale è un opera d’arte sacra e divina. La vergogna è altrove. La vergogna sta nella maschera, nella menzogna. La vergogna la trovi nascosta sotto le cravatte dei politici e tra i proprietari delle banche e le multinazionali. La vergogna è nell’abuso di potere e il prevaricare su altri. È una vergogna farsi una carriera ostentando abbondanza quando davanti a te c’è chi non ha da mangiare. È vergognoso trovarsi in un mondo che non si vergogna di vestirsi per bene mentre si comporta abominevolmente verso il pianeta che lo ospita. @ornellamuti”.

Già ieri Naike Rivelli aveva pubblicato un’altra foto senza slip

Naike Rivelli ha postato ieri una foto simile, sempre sullo stesso tavolo di legno e sempre… nuda! I commenti di apprezzamento sono stati centinaia e i like oltre gli 8.300.

Questa volta la Rivelli ha forse “leggermente” esagerato ma, come dice lei: “il nudo è arte, non un tabù”.