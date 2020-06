Made in Sud, il retroscena di Fatima Trotta su Stefano De Martino

Stefano De Martino nasconde qualcosa. Prima si allontana da Belen poi la conduttrice Fatima Trotta rivela: “Si è fatto trascinare”

E’ tutto pronto per la nuova edizione di Made in Sud. A condurlo saranno il ballerino Stefano De Martino e la bella Fatima Trotta. I due sono molto uniti e a tal proposito la conduttrice ha rivelato qualcosa sul conto del belloccio di Belen. Solo parole belle per il napoletano che ha lasciato la sua famiglia a Milano. Sembra che Stefano sia tornato a Napoli per le riprendere il lavoro, ma qualcosa dice che tra lui e la bella argentina le cose non stiano andando nel modo giusto.

Fatima Trotta su Stefano De Martino, solo parole belle

Made in Sud torna a grande richiesta sul piccolo schermo. Tutto è pronto anche Stefano e Fatima, i due conduttori. Intanto nell’attesa la conduttrice parla di De Martino:” Lui è entrato in punta di piedi nel programma, portando sempre rispetto per tutte quelle persone che ci lavoravano da anni – ha rivelato Fatima Trotta – In poco tempo è riuscito a diventare parte della grande famiglia di Made In Sud, si è fatto trascinare da tutti quanti noi” ha spiegato la conduttrice. Continua: “Ha molta disciplina, anche se spesso dobbiamo richiamarlo perché si distrae spesso”.

Inoltre la donna, durante l’intervista al portale web Super Guida Tv, ha parlato delle misure di sicurezza adottate dal programma: “Le norme hanno rappresentato in un primo momento una difficoltà – ha spiegato – Ma rispetteremo il distanziamento sociale, mettendo in atto tutte le dovute precauzioni anche quando saremo sul palco – ha proseguito la conduttrice – Sarà sicuramente un’edizione diversa dal solito, ci saranno un po’ di paletti”.