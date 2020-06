Eva Henger, una sirena a bordo piscina: il fisico fa perdere la vista – FOTO

Non ci sono più parole per descrivere Eva Henger: la star ungherese sta deliziando i suoi followers con scatti bollenti.

Eva Henger è pazzesca: la star ungherese sta pubblicando scatti bollenti su Instagram lasciando i fan a bocca aperta. La 47enne vanta un fisico da far invidia alle ventenni e sta infiammando il web con foto provocanti e sensuali. Nonostante la non più giovanissima età, l’ex regina dei film a luci a rosse è in forma smagliante ed è sempre ricca di fascino. Le sue curve e la sua solarità non passano inosservate. Poco fa Eva ha postato su Instagram una foto a bordo piscina: lo scatto è da cardiopalma.

Lo scatto esplosivo di Eva Henger in piscina

“Le opere della vita precedente danno un orientamento alla vita attuale; questo è ciò che gli Indù chiamano karma. Io lo dico che questo vale anche per ciò che hai fatto ieri, il risultato potrebbe vedersi domani“: queste le profonde parole che accompagnano il post. Eva è straordinaria e il tipo di costume scelto evidenzia le sue forme. Non manca, come al solito, la posa sensuale e lo sguardo sexy. Lo scatto ha conquistato in brevissimo tempo più di 4mila likes. “La perfezione esiste, meravigliosa”, ha scritto un utente e numerosi sono i complimenti.

Anche nella giornata di ieri la Henger ha deliziato i fan pubblicando una foto in costume e mettendo il suo corpo in bella mostra.