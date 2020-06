Wanda Nara cambia look, le labbra di fuoco – Foto

Wanda Nara cambia look e sfoggia delle labbra di fuoco. Fisico mozzafiato e curve da capogiro, la moglie di Mauro Icardi incanta tutti così, foto.

Wanda Nara spettacolare su Instagram. Stavolta, però, la moglie di Mauro Icardi non mostra il suo fisico mozzafiato, ma la bellezza del suo viso. La signora Icardi ha, infatti, condiviso una serie di storie su Instagram sfoggiando delle labbra rosse e carnose. Durante il servizio fotografico, Wanda si fa immortalare in tutto il suo splendore svelando anche il rossetto che indossa in modo che le sue followers possano seguire il suo esempio.

Wanda Nara: forse una serie tv sulla sua vita e amore per il suocero

Wanda Nara non è solo una donna in carriera, ma è anche una mamma e una moglie. La vita della signora Icardi è ricchissima di eventi da raccontare. Dopo la fine del matrimonio con Maxi Lopez da cui ha avuto tre figli, Wanda si è innamorata di Icardi con cui si è poi sposata e ha avuto due bambine. Una vita ricca di aneddoti per l’opinionista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip che potrebbe diventare anche una serie tv.

“Mi hanno offerto di creare una serie sulla mia vita. Avremo nuove abitudini a Parigi, ma non lasceremo le nostre tre case in Italia. Vivo con mio suocero, è il nonno ideale per i miei ragazzi“, ha raccontato la Nara al settimanale Gente.

La vita di Wanda Nara e di conseguenza quella di Mauro Icardi diventerà davvero una serie tv? In attesa di scoprirlo, i fans sognano guardando tutte le foto mozzafiato che la moglie dell’ex calciatore dell’Inter pubblica sui social.