Fase 3, discoteche, cinema, cerimonie e molto altro: nuove linee guida

Ripartono a breve, con la fase 3, tante altre attività rimaste ferme fino ad ora. La conferenza delle Regioni ha approvato le linee guida per la riapertura in sicurezza

Ci sono delle nuove linee guida che a breve entreranno in vigore nel corso della Fase 3. Sono state approvate dalla conferenza delle Regioni che si è riunita ed è tornata al lavoro per garantire la ripartenza in sicurezza di tutte quelle attività e dei settori che fino ad ora erano rimasti fermi perché considerati più a rischio.

Proprio in settimana, forse domani, dovrebbe arrivare anche un nuovo decreto di Palazzo Chigi. Ma secondo quanto detto spetterà poi ai singoli governatori decidere il da farsi.

Tra i settori interessati quelli in cui c’è un maggiore rischio di assembramento come discoteche, aree giochi per bambini, cinema, spettacoli dal vivo ma anche fiere e congressi. Inserita anche la ristorazione che sebbene fosse stata regolamentata già in precedenza, ha visto aggiornare le linee per la sicurezza.

Si parla come data quella del 15 giugno, ma si aspetta la decisone finale del governo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Fase 3, tutte le info per la riorganizzazione di ogni settore

Si torna a ballare nelle discoteche, ma solo all’aperto e senza balli lenti. È prevista infatti la separazione di almeno due metri per chi accede alla pista da ballo. È così che ogni locale deve ripensare la capienza. Consentito l’uso del contapersone per monitorare gli accessi. Vietata poi la consumazione di bevande al banco.

LEGGI ANCHE —> Covid-19, la trasmissione più grande avviene negli ospedali: l’esperimento con un altro virus

C’è l’ok per la ripartenza anche delle fiere e dei congressi ma con obbligo di mascherina. Stesse regole anche per cinema e spettacoli dal vivo con distanziamento minimo di almeno un metro. Nel momento in cui c’è interazione tra artisti e pubblico, l’obbligo di distanziamento è di almeno due metri. Sì agli spettacoli al chiuso ma con massimo 200 spettatori, mentre per quelli all’aperto è di mille.

Via libera ai banchetti nei ristoranti e alle feste nei locali pubblici. Anche in questo caso è preferibile l’uso di spazi all’aperto con obbligo di mascherina negli ambienti interni, quando i commensali non sono seduti al tavolo.

Linee guida arrivate anche per le aree gioco dedicate ai bambini per le quali si parla di riorganizzazione e dislocazione delle apparecchiature. Per i bambi più piccoli che hanno bisogno di essere accompagnati sarà consentita la presenza di un solo genitore.

LEGGI ANCHE —> La mappa regione per regione dell’epidemia: dati al 9 giugno

Ripartenza, infine, anche per i campi estivi. Le linee indicano di creare gruppi di bambini che restino stabili nel tempo evitando interazioni e scambi con altri gruppi. Importante mantenere anche costante la presenza del personale.