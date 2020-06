La madre del piccolo annegato nel fiume Brenta sotto gli occhi dei fratellini, ha tentato il suicido lanciandosi in un canale: fortunatamente è stata salvata.

Tragedia nella tragedia quella che ha sconvolto le vite di una famiglia di origine marocchine residenti nel Padovano. Il figlio di 11 anni è morto annegato sotto gli occhi dei fratelli cadendo nel fiume Brenta. Il piccolo è stato travolto dalla corrente ed il suo corpo è stato rinvenuto a Piazzola nei pressi del ponte di Carturo.

La madre di 52 anni, sconvolta dal dolore, avrebbe tentato il suicidio lanciandosi in un canale. La donna è stata fortunatamente salvata in extremis dai soccorritori.

Leggi anche —> Drammatico schianto in auto: giovane madre muore mentre rientra dal lavoro

Padova, bambino annega nel fiume Brenta: madre tenta il suicidio

Ha tentato il suicidio dopo aver appreso che il figlio di 11 anni era morto annegato nel fiume Brenta. Un dramma che il suo cuore di madre non ha retto tanto da spingerla a compiere l’estremo gesto. Stando a quanto riferisce la redazione di Padova Oggi, il bambino insieme alla propria famiglia viveva nel padovano, precisamente nel comune di Grantorto. Lo scorso 9 giugno stava giocando vicino il corso d’acqua con la sorella più grande ed il fratello di 8 anni. Intorno alle 17, probabilmente a causa di un pallone finito in acqua, l’11enne sarebbe scivolato nel Brenta. I tentativi della sorella di salvarlo, provando a tenerlo sono stati vani e la corrente lo ha spinto a valle.

A lanciare il messaggio d’allarme e chiamare i soccorsi un passante, che si trovava in quella zona per un giro in bicicletta; l’uomo ha provato ad inseguire dalla riva il bambino nell’attesa dei soccorsi. Ad intervenire la squadra di sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Venezia i quali tramite elicottero hanno perlustrato la zona per oltre trenta minuti. Dopo mezz’ora sono riusciti ad individuare il corpo del piccolo nei pressi di Piazzola, vicino al ponte Carturo.

Stando alla redazione di Padova Oggi, i soccorritori del Suem 118 avrebbero provato a rianimare il bambino ma tutti i tentativi sarebbero stati vani. La madre assalita dal dolore della perdita avrebbe tentato di togliersi la vita.

Poche ore dopo, infatti, la donna si sarebbe allontanata dai familiari ed avrebbe provato a lanciarsi all’interno del canale sito nei pressi della loro abitazione: un rio profondo un metro e mezzo.

Leggi anche —> Bambino si rovescia del tè bollente addosso: trasportato in ospedale

I parenti accortisi dell’assenza della 52enne si sarebbero immediatamente mobilitati per trovarla ed individuatala sono riusciti a salvarla. La donna sarebbe stata tirata fuori dall’acqua ed immediatamente soccorsa dal 118. Gli operatori sanitari l’hanno immediatamente trasportata in ospedale, dove ora riporta Padova Oggi , si troverebbe ricoverata non in pericolo di vita.