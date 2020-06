La Casa di Carta, la bella Tokyo pubblica un VIDEO del backstage

La Casa di Carta. Attesa per la quinta stagione, confermata una sesta e un ipotetico progetto di spin off su uno dei protagonisti. Intanto Tokyo pubblica un simpatico video

La quarta stagione de La Casa di Carta è uscita sulla piattaforma streaming Netflix poche settimane fa, il 3 aprile. In pochissimi giorni ha battuto ogni record diventando in quel momento la serie più vista. Non male per un prodotto non in lingua inglese che, comunemente fa più fatica ad imporsi sul grande pubblico.

Per vedere il quinto capitolo dovremo attendere parecchio. Non c’è una data di uscita. La pandemia da Coronavirus infatti ha rallentato produzione e lavorazione di tutti i lavori televisivi e cinematografici. Trapela però una nuova notizia: Netflix avrebbe rinnovato per un’ ulteriore stagione. Seguirà quindi una sesta parte. Le stagioni verranno girate in modo consecutivo ma saranno diffuse in streaming in due momenti separati, come accaduto per la terza e la quarta.

Netflix – La Casa di Carta: confermate quinta e sesta stagione

Nulla si sa sulla trama, il cast è attentissimo a non fare spoiler. Siamo certi che non mancheranno drammi, colpi di scena e reunion. In occasione del Festival Internazionale del Cinema di Almería il regista della serie, Jesús Colmenar, ha riferito che potrebbe esserci uno spin-off su uno dei protagonisti, Netflix pare avere interesse nel progetto. “Non posso dire quale dei protagonisti riguarderà, mi costerebbe la vita” – aveva detto scherzando.

Nel frattempo la bellissima Úrsula Corberó, interprete di Tokyo, non lascia a bocca asciutta i suoi fan e pubblica un divertentissimo video con tutte le gaffe, le risate e i momenti di giovialità del dietro le quinte delle riprese.

Una serie così ben riuscita non può che non avere una crew affiatata e contenta di lavorare insieme.

