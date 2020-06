Maria Grazia Cucinotta, serie di immagini da urlo in abito succinto – FOTO

Maria Grazia Cucinotta e il suo book fotografico. L’attrice si diverte a scattare foto in pose davvero divertenti e sensuali

Maria Grazia Cucinotta è come il vino. La sua bellezza non ha eguali e all’età di 52 anni mette in mostra i suoi punti forti. La donna è un’attrice, produttrice cinematografica ed ex modella. Nel 1987 ha partecipato anche al concorso di Miss Italia e da lì è iniziata la sua carriera in televisione. Prima come valletta, poi come attrice. Non solo bella, ma anche talentuosa: nel 2009 ha vinto il “Premio Maratea per il Cinema” nel Festival “Incontro fra le arti”.

Maria Grazia Cucinotta e il book fotografico

La Cucinotta è la tipica donna dalla bellezza mediterranea. I suoi lineamenti, la sua carnagione e i suoi capelli la rendono unica. L’attrice è diventata molto attiva sui social ed ogni giorno pubblica foto o video per sentirsi sempre vicino ai suoi fan. L’ultimo post è un insieme di foto in abito nero, attraverso cui si intravedono tutte le sue forme. In ogni immagine ha una posa diversa, proprio come se fosse un book fotografico.

“Che dire Sei Donna, si racchiude in te la meraviglia del creato”, “Bona ieri, oggi e domani”, “Sei unica grazie di esistere”. Sono alcuni commenti che i suoi fan le scrivono sotto le foto.

Gli anni passano, ma il suo sguardo è rimasto lo stesso di tanto tempo fa: bello e sensuale.