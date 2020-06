Michael Schumacher, una speranza: operazione con cellule staminali

Michael Schumacher. Il campione di Formula 1 verrà sottoposto ad un’operazione sperimentale con cellule staminali per il recupero del suo sistema nervoso

Michael Schumacher subirà un’operazione di cellule staminali nei prossimi giorni nel tentativo di rigenerare il suo sistema nervoso. L’intervento verrà effettuato sei anni e mezzo dopo il suo devastante incidente avvenuto durante una discesa con gli sci in un fuori pista sulle nevi di Méribel, in Francia.

Il 51enne ha subito un trauma cranico nel 2013, si è sottoposto a diverse operazioni tentando un disperato recupero delle sue condizioni. Lo stato fisico è strettamente curato dai suoi cari. Il movimento e la comunicazione rimangono ancora difficili per la leggenda della Formula 1 dopo l’incidente che lo ha lasciato in coma per sei mesi. Il prossimo intervento sarà effettuato dal professore e cardiologo francese Philippe Menasche e vedrà le cellule danneggiate sostituite con cellule sane.

Menasche è un pioniere nella chirurgia delle cellule staminali. Le cellule sane vengono raccolte dal midollo osseo o dal sangue. L’operazione è descritta dalla rivista Contro Copertina come “sperimentale”. Il quotidiano francese Le Dauphine prevede che l’intervento si svolgerà nei prossimi giorni.

Michael Schumacher: le parole di Felipe Massa