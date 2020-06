Silvia Romano, nuova vita anche sui social. Quei like che fanno pensare

Silvia Romano, da un mese tornata in Italia dopo il rapimento in Kenya, ha cambiato vita. Adesso si interessa anche alla maternità musulmana

Silvia Romano cambia vita. Dopo essere stata liberata ed essere tornata in Italia, la ragazza ha dichiarato di essersi convertita all’Islam e tale conversione si nota anche dai suoi “like” sui social. Lo scorso 27 maggio il numero di “mi piace” posti da Silvia erano 27 di cui 18 riconducibili ad ambiti islamici e islamisti; in data 9 giugno i “like” sono saliti a 36 e tra questi 9 nuovi, ben 5 sono nuovamente riconducibili ad alcuni di quegli ambiti. I suoi interessi sembrano quindi cambiati rispetto a anni fa. Ora la ragazza si dedica a pagine islamiste e predicatori radicali, a Ong islamiche, a un sito di news filo-turco e anti-israeliano e alla maternità musulmana.

Silvia Romano e la sua nuova vita

Appena atterrata in Italia, Silvia Romano ha dichiarato immediatamente la sua conversione all’Islam. Sono state molte le accuse contro di lei, dai leoni da tastiera ai suoi connazionali. Se per molti vederla tornare a casa è stata una gioia, per altri è stato solo uno spreco di soldi in un periodo in cui di soldi ce ne sono ben pochi. Da quanto si apprende, la liberazione è costata all’Italia 40 milioni di euro. Dopo un mese dall’evento, ora che le acque si sono calmate, Silvia ha ripreso in mano la sua vita, sicuramente diversa rispetto a prima. I suoi like sui social confermano la sua conversione all’Islam. Alcuni alla pagina della Ataa Humanitarian Relief Association, un’associazione umanitaria fondata nel 2013, con sede a Istanbul e particolarmente attiva nella zona della Siria settentrionale, vicino il confine turco; altri alla pagina Mamma musulmana-Parmida Bardiyaz, che descrive un diario di una mamma italiana musulmana.

Un altro like che salta all’occhio è quello alla pagina La Luce News, la stessa che lo scorso 14 maggio aveva pubblicato un video di bentornata alla Romano, nel quale veniva anche invitata alla moschea di Cascina Gobba, definita da Maher Kabakebbji, suocero della consigliera comunale del PD milanese Sumaya Abdel Qader, “la moschea più vicina a casa tua”.