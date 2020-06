Un ragazzo di 29 anni è stato arrestato nella serata di ieri accusato di aver ucciso la madre 64enne a coltellate nella propria abitazione di Bora, frazione di Mercato Saraceno (di Forlì-Cesena).

Ha ucciso brutalmente sua madre a coltellate poi ha vagato per strada completamente nudo cercando di fermare le auto in transito. Questo quanto accaduto nella serata di ieri a Bora, frazione del comune di Mercato Saraceno, nella provincia di Forlì-Cesena. Stando ad una prima ricostruzione, il giovane 29enne avrebbe accoltellato la madre di 64 anni al culmine di una lite in casa. Consumatosi il terribile delitto, il giovane sarebbe sceso in strada senza vestiti urlando frasi sconnesse. Sul posto sono arrivati i carabinieri, allarmati dai residenti, che hanno bloccato ed arrestato il giovane ed hanno fatto partire le indagini.

Forlì-Cesena, uccide la madre a coltellate poi scende in strada nudo: arrestato ragazzo di 29 anni

Un terribile omicidio si è consumato nella serata di ieri, mercoledì 10 giugno, a Bora, frazione del comune di Mercato Saraceno (Forlì-Cesena). Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, riportata da Cesena Today, un giovane di 29 anni avrebbe ucciso la madre 64enne a coltellate nella propria abitazione. L’omicidio si sarebbe consumato al culmine di una lite tra i due in un appartamento sito in una zona residenziale della frazione.

Il 29enne, dopo il delitto, come riferisce Cesena Today, sarebbe poi sceso in strada completamente nudo ed, urlando frasi sconnesse, avrebbe iniziato a fermare le auto in transito. La scena è stata immortalata da alcuni video amatoriali girati da alcuni passanti e residenti della zona che hanno avvertito le forze dell’ordine. Sul posto si sono precipitati i carabinieri che hanno bloccato ed arrestato il ragazzo, in evidente stato confusionale.

Non si conoscono ancora i motivi della lite che è poi scaturita nell’omicidio della donna 64enne, circostanze su cui stanno indagando i militari dell’Arma in queste ore coordinati dal pubblico ministero Filippo Santangelo. Sconvolta l’intera comunità di Bora per quanto accaduto.