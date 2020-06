Antonella Mosetti senza freni, costume da “arresto” cardiaco – FOTO

Antonella Mosetti senza freni, costume da “arresto” cardiaco. L’ex star di Non è la Rai ha fatto impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto

Antonella Mosetti è una delle donne dello spettacolo più amate in assoluto. Ha raggiunto nuovamente il successo con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dando modo di farsi conoscere anche dai più giovani che non avevano avuto modo di vederla a Non è la Rai. Lì ha conquistato anche quella fetta di pubblico che ancora non la conosceva.

Antonella Mosetti da paura, che fisico da ragazzina!

Al Grande Fratello Vip ci ha partecipato con sua figlia, Asia Mosetti, all’epoca 19enne. Le due donne fecero molto discutere perché Asia si prese una cotta per Andrea Damante, e i fans dei “Damellis” si scagliarono contro la ragazza che provò ad entrare nelle grazie del tronista in ogni modo. Quando Antonella, per ovvie ragioni, difese sua figlia, le due finirono definitivamente nel mirino del web che era schierato tutto dalla parte di Giulia De Lellis e Andrea Damante. Quando poi le due donne sono uscite dal Grande Fratello Vip, sono state spesso nei salottini di Barbara D’Urso e li hanno avuto modo di farsi conoscere anche al di fuori di quella brutta storia.

Ad oggi sia Antonella che Asia sono seguitissime sui social. La mamma è sicuramente quella più apprezzata delle due, che, nonostante l’età, conserva la bellezza e il fisico che l’ha sempre caratterizzata. L’ultimo scatto che ha pubblicato ha fatto impazzire definitivamente i suoi followers: l’estate si sta avvicinando e arrivano anche le prime foto in costume.

