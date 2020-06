Elisabetta Canalis fisico da 20enne, il vestitino da impazzire

Elisabetta Canalis ha pubblicato una foto sui social in cui è vestita con un grazioso abitino arancione e viola molto corto

Visualizza questo post su Instagram Back to freedom ✨ Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 11 Giu 2020 alle ore 10:43 PDT

Elisabetta Canalis ha letteralmente fatto impazzire i suoi numerosi follower pubblicando sulla pagina del proprio profilo Instagram una foto in cui si mostra in tutta la sua bellezza. Avvolta in un leggerissimo vestitino corto dai vivaci colori arancione e viola che mettono in risalto le bellissime gambe e la carnagione ambrata. La foto è accompagnata da una didascalia che appare come un breve ma intenso messaggio positivo “Back to freedom” ovvero “Ritorno alla libertà“.

Elisabetta Canalis e la proposta di Massimo Boldi

Tra i commenti alla foto degli oltre due milioni di follower è possibile notare anche un ammiratore d’eccezione che si è lanciato in una interessante proposta per la Canalis. Si tratta del noto e amato attore di cinepanettoni Massimo Boldi che, inevitabilmente affascinato dalla bellezza sarda, ha pensato bene di proporle una partecipazione al suo prossimo film di Natale. Oltre a quello del famoso “Cipollino” i commenti dei follower non si sono certamente sprecati: “La perfezione”, “La donna più bella che abbia mai visto“.

Ma fra i commenti non mancano certamente anche gli apprezzamenti delle donne che oltre ad ammirare la bellezza di Elisabetta hanno ovviamente anche notato quella dell’abito: “Eli bellissima tu e tuo dress ci dici che marca?“