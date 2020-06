Elena Santarelli in piscina: silhouette invidiabile, sensualità – Foto

Elena Santarelli, che fisico a bordo piscina. Bellissima, sorridente, con i capelli sciolti e un costume intero, la showgirl incanta tutti. Ecco la foto.

Elena Santarelli sempre più bella. La showgirl, protagonista di Italia Sì insieme a Rita Dalla Chiesa, Mauro Coruzzi e Manuel Bortuzzo, incanta lasciandosi fotografare a bordo piscina. Niente bikini per la Santarelli, ma un costume intero bianco, intrecciato sui fianchi che rendono ancora più irresistibile la sua bellezza.

“È sexy, ti veste ,è intramontabile, è strategico ed elegante, per questo amo il costume intero!”, scrive la Santarelli.



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Anna Tatangelo | vita stravolta | “Fuori solo calma apparente” | FOTO

Elena Santelli bellissima in tenuta ginnica

Anche con un look sportivo, senza un filo di trucco e con i capelli legati, Elena Santarelli riesce sempre ad incantare tutti. Nonostante sia sempre bellissima e stia bene fisicamente, la showgirl finisce spesso nel mirino degli haters che la accusano di essere troppo magra. A tal proposito, Elena si è sfogata durante una puntata di Italia sì.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Belen Rodriguez | giù i jeans e svela l’intimo | Instagram bloccato | FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

“Sui social tanti mi scrivono che dovrei prendere qualche chilo per essere migliore… io non voglio essere perfetta e questa cosa mi dà fastidio! io sono così. Non faccio delle diete drastiche. Non è neanche carino sentirsi dire ogni giorno sui social: ‘mangia che fai schifo’ o ‘sei troppo magra’. A me dà fastidio!”, ha detto durante la trasmissione che Marco Liorni conduce su Raiuno.



Elena, dunque, respinge le critiche degli haters e si gode l’affetto sincero dei fans che la seguono da sempre.