Il presidente del Consiglio dei Ministri ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando degli Stati generali.

L’Italia continua a contrastare l’emergenza coronavirus. Da almeno un mese il trend è ampiamente in discesa ma non si può abbassare la guardia: il pericolo è sempre dietro l’angolo. Il governo, per ridurre la diffusione del virus, impose il lockdown nei mesi di marzo e aprile. Il nuovo Covid-19 non ha scatenato soltanto una crisi sanitaria ma anche quella economica. La ripartenza è alquanto difficile e occorre un grande aiuto dal Governo e soprattutto dall’Unione Europea. Il premier Giuseppe Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della prima giornata di lavoro degli Stati generali dell’economia. “Non vogliamo sprecare nemmeno un euro per il rilancio del paese”.

Rilancio del paese, le parole di Giuseppe Conte

Conte ha rilasciato importanti dichiarazioni. “Siamo sempre aperti per un confronto: confido che ci sarà un confronto con anche le forze di opposizione. Sul recovery fund non credo che il consiglio UE sarà risolutivo ma faremo in modo che sia importante. La scelta di questa location a Villa Pamphili è un omaggio alla bellezza italiana. Nel momento in cui progettiamo il rilancio dobbiamo far in modo che il mondo intero possa avere concentrata la sua attenzione sulla bellezza del nostro paese”. Il premier continua ad aggiornare il popolo con dirette e conferenze.

Per quanto riguarda le linee da seguire, il premier ha ribadito che i punti di partenza saranno la modernizzazione del paese, la transizione ecologica e l’inclusione sociale. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.