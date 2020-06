Moana Pozzi, il regista Mario Salieri: “Un’attrice deludente”

Mario Salieri durante l’intervista a La Zanzara demolisce il mito di una delle attrici più famose dei film a luci rosse

Moana Pozzi, scomparsa nel 1994 a Lione, è una delle attrici più note del cinema a luci rosse degli anni ’80-90. Apprezzata non solo per l’esplosiva fisicità ma anche per l’intelligenza e il suo carattere ironico è stata ricordata a La Zanzara dal famoso regista italiano e mondiale Mario Salieri. Intervistato da Giuseppe Cruciani e David Parenzo il maestro del cinema hot, da sempre controcorrente, ne ha dipinto un quadro inedito della iconica porno diva che non troverà certamente molte persone d’accordo.

L’esperienza di Salieri con Moana Pozzi

“Moana è stata l’attrice porno che mi ha deluso di più – ha dichiarato Salieri – era una donna molto intelligente e piacevole con cui era bello conversare ma sul set, nelle scene di sesso era una statua. Una cosa davvero indescrivibile”. Il regista spiega che lavorare con la Pozzi a quanto pare per lui era veramente difficile: “Era una persona estremamente intelligente e comunicativa ma per riuscire a tirare fuori delle emozioni bisognava lavorare moltissimo“. Secondo Salieri quindi la leggendaria Moana “come attrice non valeva nulla“. Moana Pozzi dopo un’apprezzata carriera nel mondo del porno e un’esperienza politica con il Partito dell’Amore è scomparsa il 15 settembre del 1994. La sua morte, dovuta ad un carcinoma epatocellulare arrivata ad appena 33 anni in modo inaspettato ha lasciato i suoi moltissimi ammiratori sconcertati. Uno stupore che negli anni ha addirittura fatto nascere storie su un tentativo di inscenare la sua morte, nel tentativo di rifugiarsi in una vita che fosse distante dalle luci dello spettacolo.

Anche la nota trasmissione Chi l’ha Visto si è occupata del caso tanto che la stessa famiglia è stata in più occasioni costretta a mostrare addirittura il suo certificato di morte per silenziare tali voci.