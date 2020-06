Allarme Covid-19, negli studi Rai di Saxa Rubra: parla l’esperto

L’amministratore delegato della Rai, Riccardo Laganà mette in guardia gli studi televisivi su presunti casi di positività da Covid-19

Caos negli studi Rai di Saxa Rubra, che durante la pandemia aveva fermato i palinsesti giornalieri per nuovi casi di coronavirus. Le trasmissioni più seguite dagli italiani avevano già subito un’interruzione durante il lockdown, alimentando non poche polemiche.

Nonostante la malattia avesse conosciuto un freno alla consistenza del Covid-19, l’amministratore della Rai, Riccardo Laganà ha nuovamente allertato i presentatori sul ritorno improvviso dell’emergenza.

Nelle ultime ore infatti nel centro di produzione televisiva, sito nella zona Flaminia di Roma, i membri della task force medica hanno impiegato i propri mezzi per un ulteriore sopralluogo nella Capitale e dintorni.

La notizia che circola nelle ultime ore è di quelle che spaventano il pubblico della Rai ed i suoi addetti, artisti, grionalisti e tecnici. Riccardo Laganà ha aggiornato la situazione su Facebook, accertando la presenza di 4 casi positivi da Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore presso gli studi di Saxa Rubra.

LEGGI ANCHE —–> Covid-19, l’esperto Le Foche: “No alla mascherina sotto l’ombrellone”

L’immunologo Le Foche conferma: “Se il Covid-19 è come la Sars…”

Sotto la lente di ingrandimento dunque i palinsesti di Rai 3 nel programma Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli e Domenica In di Mara Venier. E’ proprio in una delle ultime puntate del programma in onda ogni domenica pomeriggio su Rai Uno che ha visto ospite l’immunologo Le Foche a confermare un aspetto.

“La pandemia da Covid-19 è quasi al suo epilogo” – esordisce Le Foche, ospite di Mara Venier. L’utilizzo delle mascherine e del distanziamento sociale sono ancora indispensabili per evitare i contagi, in quanto la malattia non è ancora del tutto sopita.

E sulla domanda: il virus ritornerà in autunno? – l’immunologo risponde cion ottimismo. Il vaccino antiinfluenzale sarà indispensabile, ma ci auguriamo non spenderlo per il Covid-19.

“Secondo le mie previsioni, il Covid-19, avendo un codice genetico simile alla SARS, sparirà del tutto ad inizio autunno” – chiosa determinato Le Foche.

LEGGI ANCHE —–> Mara Venier ancora ingessata, il messaggio malinconico – FOTO

In ogni caso sarà indispensabile farsi trovare pronti a qualsiasi evenienza, “qualora non dovesse essere così” – conclude sorridente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter