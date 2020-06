Federica Nargi, che tartaruga, un fisico pazzesco – FOTO

Federica Nargi ha un fisico statuario e oggi ha pubblicato una foto in cui mostra proprio i suoi addominali perfetti alla fine del suo allenamento

Visualizza questo post su Instagram 🏋🏻‍♀️💪🏼 #fineallenamento #workout Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 15 Giu 2020 alle ore 6:33 PDT

Federica Nargi, modella, showgirl, conduttrice e attrice italiana ha postato su Instagram, poco fa, una foto che la ritrae appena dopo il suo workout. Nella didascalia, infatti, scrive “workout” e “fineallenamento” con tanto di hashtag. Il fisico è perfetto e quello che balza all’occhio subito, oltre alla bellezza estrema dei lineamenti del suo viso, è la tartaruga: addominali scolpitissimi da fare invidia agli sportivi più bravi e in forma. Il selfie della Nargi ha ricevuto una valanga di mi piace, oltre 81 mila e 400 in poco più di un’ora.

Federica Nargi abbraccia sua sorella Claudia

Visualizza questo post su Instagram Together ♥️♥️♥️ @claudianargi #nargisisters #miseimancata Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 14 Giu 2020 alle ore 6:04 PDT

Ieri invece la showgirl ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui è insieme a sua sorella Claudia strette un tenero abbraccio. Nella foto, infatti, la ex velina di ‘Striscia la Notizia’ e oggi mamma di due bellissime bimbe di 3 e 1 anno, Sofia e Beatrice, avute con il marito ex calciatore di Milan, Lazio e Brescia, Alessandro Matri, abbraccia la sorella Claudia con affetto.

Visualizza questo post su Instagram Voglia d’ESTATE ☀️😎 Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 13 Giu 2020 alle ore 2:32 PDT

Il post ha raccolto un enorme consenso tra i follower: tanti sono stati i complimenti alle sorelle Nargi.