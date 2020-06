Presenta il fidanzato alla madre: dopo settimane l’incredibile scoperta

Incredibile quanto accaduto a Nola, dove una ragazza aveva deciso di presentare il fidanzato alla madre. Un evento comunissimo, trasformatosi in un incubo.

Era iniziato come un momento qualunque: la presentazione del fidanzato ai genitori, rito obbligato dell’adolescenza. Eppure si è trasformato in un incubo. É successo a Nola, in provincia di Napoli, dove un’adolescente aveva deciso di portare per la prima volta il fidanzato a casa per farlo conoscere alla madre. Un passo importante e, solo all’apparenza, privo di conseguenze. Dopo due settimane dal fatidico incontro, infatti, la ragazza ha scoperto l’impensabile: lui la stava tradendo e non con una persona qualunque.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Barbara D’Urso: reazione alle foto del tradimento dell’ex marito Michele Carfora

Madre e figlia: quando non puoi fidarti nemmeno di chi ami

Dopo un paio di settimane dall’incontro, la ragazza racconta di essersi insospettita per il comportamento anomalo del fidanzato. Ha dunque deciso di indagare, per mettere a tacere i suoi dubbi, e questo l’ha condotta ad un’amara scoperta: sua madre ed il fidanzato si conoscevano già da molto tempo. I due, a sua insaputa, erano amanti da due anni. Le chat tra i due non lasciavano alcun dubbio. Una notizia che ha sconvolto la giovane, la quale, a detta dei vicini, ha iniziato a piangere e sbraitare. Scoprire che chi dice di amarti ti tradisce è sicuramente uno shock, così come lo è sapere che tua madre ha un amante, ma nulla è più traumatico di realizzare che le due cose coincidono.

La ragazza avrebbe forse potuto intuirlo prima? Ma soprattutto, è possibile che il fidanzato sia stato tanto sconsiderato? Forse non avremo mai le risposte a queste domande. Ciò che adesso sappiamo, però, è che certe cose non succedono solo a Forum.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Crisi tra Belen e Stefano, finalmente si conosce il motivo

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter