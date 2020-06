Atalanta, Gollini piace a tutte. La situazione del Papu Gomez

Il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini, classe 1995, che è in scadenza di contratto nel 2023, piace a Roma e Aston Villa e non solo. Il Papu Gomez intanto ha avuto un affaticamento muscolare e domenica non si è allenato con il gruppo.

Pierluigi Gollini, arrivato a Bergamo tre anni fa, ha saputo ritagliarsi un ruolo importante tra le file dell’Atalanta: scalando gerarchie ha saputo battere la concorrenza di Etrit Berisha ed è diventato il titolare della porta bergamasca. Sembra normale quindi che tante società stiano pensando a lui. Nelle scorse settimane si era parlato dell’interessamento di diversi club italiani ed esteri, Milan e Tottenham su tutti. Adesso, si va ad aggiungere alla lista anche la Roma, che vede in Gollini il sostituto di Pau Lopez. Intanto il Papu Gomez, domenica, non si è allenato per un affaticamento muscolare e ieri ha osservato il giorno di riposo come tutta la formazione. Gasperini spera di poterlo avere a disposizione già per la gara di recupero con il Sassuolo di domenica prossima.

