Consiglio di classe riconvocato in una scuola di Bolzano per cambiare i voti al figlio di Vincenzo Gullotta, sovraintendente scolastico. Un consiglio di classe straordinario per “correggere un errore formale” nella pagella in cui il 6 e il 7 sono diventati 8. Il sovrintendente è ora nel mirino con un’interrogazione del Pd. Il preside dell’istituto: “Non divulgo nulla”.

Tra gli stralci della fase 2 riecheggia la notizia di un cambio di votazioni in pagella ormai a scrutini terminati. A segnalare il fatto sono gli insegnanti di una scuola media di Bolzano, chiamati a riconvocare in via straordinaria un consiglio di classe per “correggere un errore formale” nelle pagelle. L’episodio si infittisce perché vede protagonista proprio il sovrintendente scolastico Vincenzo Gullotta. Ora è il consigliere provinciale del Pd Sandro Repetto a chiedere lumi sull’accaduto con un’interrogazione.

Il sovrintendente Gullotta ha fatto cambiare i voti del figlio

Gullotta avrebbe richiesto direttamente alla dirigenza scolastica la convocazione di un consiglio straordinario venerdì scorso, dopo il termine delle lezioni a distanza e l’uscita delle pagelle. Sembra che il dirigente abbia contestato il 6 e 7 in pagella a fronte di due 8 ottenuti dal figlio nel primo quadrimestre.

Gullotta ha contestato un “errore formale nella valutazione finale” e di qui la richiesta di modificarla, alzandola dal 6 all’8 (nonostante la media aritmetica dei voti pari a 6,17) e il voto favorevole del consiglio. Al contrario, il collega dell’altra materia della quale era stata contestata la valutazione non ha ceduto confermando la valutazione sulla base della media aritmetica dei voti del secondo quadrimestre. Alla fine il consiglio ha decretato a maggioranza l’attribuzione dell’8 al posto del 7.

L’episodio ha lasciato interdetti gli insegnanti della scuola. In primis per il coinvolgimento dello stesso Gullotta e poi per il periodo straordinario che la stessa scuola ha vissuto. Un periodo costellato da mille difficoltà legate alla didattica a distanza che gli istituti si sono trovati costretti a improvvisare per continuare a svolgere il loro ruolo e a garantire un’istruzione di qualità anche durante l’emergenza sanitaria che ha paralizzato mezzo mondo. Una mossa, quella del sovrintendente che rischia di aprire la strada a un’ondata di ricorsi.

