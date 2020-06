‘Notte prima degli esami’, uno studente su tre festeggia la vigilia dell’orale

Nel 2020 non ci sarà solo una ‘Notte prima degli esami’: ogni maturando avrà la sua secondo il calendario degli orali.

Per 9 diplomandi su 10 quello che stanno vivendo per l’emergenza sanitaria non rispecchia la tensione che solitamente si respira nei giorni prima degli esami. Ma proprio per questo, c’è qualcuno che non vuole perdere anche la ‘Notte Prima degli Esami’ per antonomasia, dopo aver dovuto rinunciare ai 100 giorni e all’ultimo giorno di scuola: 1 maturando su 3 ha deciso che cercherà di rendere indimenticabile la serata di oggi in modo simbolico. Proprio per questo, Skuola.net ha deciso di continuare la tradizione che porta avanti da vent’anni: fare la nottata online per tenere compagnia ai maturandi dando consigli e allentando la tensione con l’aiuto di esperti e volti di personaggi famosi. Dalle 20 alle 24 del 16 giugno andrà in onda, sul sito e sui canali social Facebook e Youtube di Skuola.net, un live streaming durante cui si alterneranno vip, influencer, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni, che cercheranno di dare gli ultimi consigli utili per affrontare al meglio l’esame. A condurre la live ci saranno Daniele Grassucci, Direttore di Skuola.net, Gianluca Daluiso, scrittore e blogger e Valeria Angione, influencer.

LEGGI ANCHE -> Maddie McCann, i genitori: Non ci hanno mai detto che è morta

Tutte le star della ‘Notte prima degli esami’

Si uniranno all’in bocca al lupo ai maturandi personaggi moti del mondo dello spettacolo e dei social, come Tommaso Paradiso, la Dj Ema Stokholma, Riccardo Zanotti dei ‘Pinguini tattici nucleari’, Ludovico Tersigni, protagonista delle serie “SKAM” e “Summertime”, il frontman dei The Kolors Stash, lo youtuber Nikolais, gli Autogol, Enea Barozzi, il giovane scrittore Nicolas Paolizzi e tanti altri.

LEGGI ANCHE -> Incontro Usa-Ue, Pompeo vuole coalizione anti Russia e Cina: la risposta

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Ci saranno inoltre contributi di alcuni dei maggiori esponenti della politica e delle istituzioni: il premier Conte, la Ministra Azzolina, Meloni, Renzi, Salvini e Zingaretti e altri.